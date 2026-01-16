A União de Leiria oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Marcelo.

Através das redes sociais e em comunicado, o clube que atua na II Liga confirmou a chegada do experiente central brasileiro, que assina um contrato válido até junho de 2027.

Tal como o Maisfutebol já tinha avançado, duas épocas e meia após ter rumado ao Moreirense, o jogador de 36 anos parte para a sétima experiência num clube do futebol português, depois das passagens por GD Ribeirão, Leixões, Rio Ave, Sporting e Paços de Ferreira.

«Aceitei este desafio pela grandeza do clube, a União de Leiria tem crescido muito e eu vim para ajudar. Acredito que vamos fazer coisas bonitas», afirmou.