Jorge Silas deixou o comando técnico da União de Leiria, informou o treinador nesta sexta-feira. Silas chegou ao emblema de Leiria em dezembro de 2024, para substituir Filipe Cândido.

De acordo com o treinador de 48 anos, o fim do contrato foi a razão da saída. «Acabava contrato no dia 30 e é assim. Quando os contratos acabam, as pessoas seguem o seu caminho», afirmou.

Silas garantiu, ainda, não terem existido «grandes conversas» para uma possível continuidade na União de Leiria.

Começou a temporada no Marítimo e chegou à União de Leiria na 11.ª jornada. Jorge Silas encontrou o clube no 12.º lugar e permitiu com que a equipa pudesse sonhar com uma promoção, mas terminou no sexto lugar com 52 pontos, a 11 pontos da subida direta à Liga.

Apontado ao Farense, que disputará a II Liga na próxima temporada, o técnico assume ter o futuro ainda em aberto. «Não há nada e há até mais situações que podem acontecer. Não há nada ainda fechado para mim», concluiu.