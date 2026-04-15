Agora sim, é oficial. O Estádio Dr. Magalhães Pessoa recebeu uma vistoria positiva por parte da Liga e a U. Leiria pode voltar a jogar no seu recinto.

As entidades responsáveis pela organização e segurança visitaram o recinto esta semana e o clube pode agora receber o Penafiel, este sábado (14h), faltando apenas conhecer os detalhes relativos à transmissão televisiva do encontro.

Recorde-se que o Estádio Dr. Magalhães Pessoa sofreu danos consideráveis durante a depressão Kristin, que afetou o país em janeiro deste ano, e o custo da recuperação integral é de quatro milhões de euros. Na infraestrutura, as zonas mais afetadas foram a cobertura e o relvado, que impediu a sua utilização nos últimos meses.

Na II Liga, a U. Leiria ocupa o quarto lugar, com 46 pontos, e tem menos quatro do que o Ac. Viseu, que segue num dos dois lugares de acesso à promoção direta para o principal escalão do futebol português.