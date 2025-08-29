A União de Leiria recebeu e venceu o Torreense por 1-0 na tarde desta sexta-feira, no jogo que abriu a quarta jornada da II Liga portuguesa.

O único golo do jogo foi apontado aos nove minutos e teve construção espanhola: Juan Muñoz teve visão e precisão para, pela direita, cruzar para Pablo Fernández aparecer entre os centrais e este, perante Lucas Paes, picou a bola após uma bela receção.

O golo de Pablo Fernández:

O Torrense acabou reduzido a nove elementos, depois das expulsões de Arielson (90+3m) e Lucas Paes (90+7m), já em tempo de compensação.

Com este resultado, a União de Leiria passa a somar sete pontos e iguala, à condição, Vizela e Leixões, os dois primeiros classificados, ambos também com sete pontos cada. O Torreense é ultrapassado pelos leirienses, mantendo os seis pontos, para já no sexto lugar.

