A União de Leiria esteve muito perto de regressar às vitórias, este domingo, mas o FC Porto B marcou em tempo de descontos e selou o 2-2, em jogo da 22.ª jornada da II Liga.

A jogar em casa emprestada, no António Coimbra da Mota, devido aos estragos causados pela tempestade no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, a equipa de Fábio Pereira adiantou-se em cima do intervalo. Aos 45 minutos, após duas tentativas de Juan Muñoz, Pablo Fernández encostou para golo.

A resposta do FC Porto B apareceu logo no arranque da segunda parte, com uma finalização sublime de André Miranda (48m), jovem que já tem sido chamado por Francesco Farioli aos treinos da equipa A.

Um golaço de João Silva, de livre direto, aos 65 minutos, deu nova vantagem aos leirienses, no entanto, Bernardo Lima, campeão do mundo de sub-17, viria a resgatar um ponto para os dragões no sexto minuto de descontos.

Com este empate, o FC Porto B, que vinha de três triunfos seguidos, segue em sétimo, com 31 pontos, enquanto a União de Leiria ocupa o nono posto, com 29.