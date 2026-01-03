A União de Leiria inaugurou 2026 com um ponto, face ao empate na visita ao Feirense (2-2). Na manhã deste sábado, no primeiro jogo da 17.ª jornada, os anfitriões inauguraram o marcador ao quinto minuto, pelo capitão Leandro Antunes. Após cruzamento à direita, o extremo beneficiou de um subtil desvio – de cabeça, por Tiago Ribeiro – para fazer o quinto golo na época.

Até ao intervalo, os forasteiros acumularam oportunidades, restabelecendo a igualdade aos 45+1 minutos. No dia em que completa 27 anos, Jordan van der Gaag aproveitou uma sucessão de ressaltos junto à baliza de Francisco Meixedo para atingir o terceiro golo nesta época.

Na mó de cima, a turma de Fábio Pereira aplicou a reviravolta aos 60 minutos, por Pablo Fernandéz. Após cruzamento à esquerda, o ponta de lança espanhol cabeceou cruzado, assinou o terceiro golo na temporada e soltou a fúria dos adeptos do Feirense. Na mancha humana superior a 1100 adeptos ecoaram pedidos de demissão do treinador Ricardo Costa.

Entre trocas, os anfitriões restabeleceram o empate aos 69 minutos, aproveitando uma saída em falso do guarda-redes João Bravim. De remate em remate, a muralha defensiva foi quebrada pelo central Emanuel Fernandes, em estreia a marcar.

De parada e resposta, o marcador não voltou a mudar, mas a tensão crescente levou o árbitro Bruno Vieira a expulsar Fábio Pereira, treinador da União de Leiria, e um dos adjuntos. Aos 90+2m, o médio Daniel Borges viu o segundo cartão amarelo, pelo que o emblema do Lis terminou reduzido. Por último, aos 90+5m, o treinador Ricardo Costa também foi expulso.

Assim, a União de Leiria ocupa o 6.º lugar, com 24 pontos, a dois da zona de promoção direta. O regresso à II Liga está agendada para 16 de janeiro, aquando da visita ao Académico de Viseu (3.º). Antes, a 11 de janeiro, há visita ao Torreense, a contar para os “quartos” da Taça de Portugal.

Quanto ao Feirense, retomou o trilho dos pontos, alcançando os 18 e continuando no 13.º posto, com dois pontos de vantagem sobre a zona de despromoção. Segue-se a visita à Oliveirense (14.ª), a 11 de janeiro (18h), duelo em atraso da 16.ª jornada.