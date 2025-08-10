Uma reviravolta tardia soltou a festa em Leiria, na receção ao Ac. Viseu (3-2). Na tarde deste domingo, na ronda inaugural da II Liga, o avançado André Clóvis adiantou os “Viriatos” aos 35 minutos, dedicando o golo a Jorge Costa, antigo treinador do emblema de Viseu.

Antes do intervalo, o defesa Rofino restabeleceu o empate. Estavam decorridos 42 minutos.

O Académico marcou na sequência de um pontapé de canto e os jogadores dedicaram o golo a Jorge Costa 🫡#sporttvportugal #LIGAnasporttv #LigaPortugalMeuSuper #UniaodeLeiria #Académico pic.twitter.com/6zj3OYIj95 — sport tv (@sporttvportugal) August 10, 2025

Na etapa complementar, Clóvis bisou aos 51 minutos.

Entre trocas e cartões amarelos, o médio Bernardo Gomes entrou aos 75 minutos e restabeleceu a igualdade aos 81. Pouco depois, aos 88m, o goleador Juan Muñoz encheu o pé longe da área, completando a reviravolta.

Até final, o Ac. Viseu viu a bola embater no poste, na cobrança de um livre direto, junto à área.

Este desfecho deixa a U. Leiria na companhia de Leixões, Portimonense, Vizela, Lusitânia Lourosa e Sporting B no topo da II Liga. Segue-se a visita aos “bês” do Sporting, na manhã de domingo (11h).

Por sua vez, o Académico de Viseu aponta à receção ao Paços de Ferreira, na tarde de sábado (15h30).

Ainda dizes tu que Leiria não existe... existe e tem lá um grande 𝗧𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧𝗢!



0-1 ↪️ 1-1 ↪️ 1-2 ↪️ 2-2 ↪️ 3-2 𝗝𝗨𝗔𝗡 𝗠𝗨𝗡𝗢𝗭 😱💥



Tempo útil ⏱️ 49.79%

Taxa de ocupação 🏟️ 31%#LigaPortugalMeuSuper #UDLAVFC pic.twitter.com/NDznGqzIul — Liga Portugal (@ligaportugal) August 10, 2025

A Norte, FC Porto B e Feirense empataram a zeros. Nos dragões, o médio Tomás Pérez – argentino de 19 anos – foi totalista. Apesar do ascendente, os visitantes foram incapazes de desatar o nó. Assim, Feirense e FC Porto B estacionam no nono e décimo lugar, respetivamente, igualados com Desp. Chaves (7.º) e Benfica B (8.º).

No calendário dos portistas segue-se a visita ao Vizela, na tarde de sábado (14h). Antes, na sexta-feira (18h), o Feirense recebe o Portimonense.