II Liga: golaço de Muñoz sela reviravolta da U. Leiria sobre Ac. Viseu
No Olival, FC Porto B e Feirense empataram a zeros
Uma reviravolta tardia soltou a festa em Leiria, na receção ao Ac. Viseu (3-2). Na tarde deste domingo, na ronda inaugural da II Liga, o avançado André Clóvis adiantou os “Viriatos” aos 35 minutos, dedicando o golo a Jorge Costa, antigo treinador do emblema de Viseu.
Antes do intervalo, o defesa Rofino restabeleceu o empate. Estavam decorridos 42 minutos.
O Académico marcou na sequência de um pontapé de canto e os jogadores dedicaram o golo a Jorge Costa 🫡#sporttvportugal #LIGAnasporttv #LigaPortugalMeuSuper #UniaodeLeiria #Académico pic.twitter.com/6zj3OYIj95— sport tv (@sporttvportugal) August 10, 2025
Empata o União de Leiria também na sequência de um pontapé de canto 🤝#sporttvportugal #LIGAnasporttv #LigaPortugalMeuSuper #UniaodeLeiria #Académico pic.twitter.com/GYpwDyfdgd— sport tv (@sporttvportugal) August 10, 2025
Na etapa complementar, Clóvis bisou aos 51 minutos.
André Clóvis a bisar 🔥#sporttvportugal #LIGAnasporttv #LigaPortugalMeuSuper #UniaodeLeiria #Académico pic.twitter.com/BDsGO2ACW6— sport tv (@sporttvportugal) August 10, 2025
Entre trocas e cartões amarelos, o médio Bernardo Gomes entrou aos 75 minutos e restabeleceu a igualdade aos 81. Pouco depois, aos 88m, o goleador Juan Muñoz encheu o pé longe da área, completando a reviravolta.
Cruzamento milimétrico de Jordan van der Gaag para a União de Leiria empatar o jogo 📐#sporttvportugal #LIGAnasporttv #LigaPortugalMeuSuper #UniaodeLeiria #Académico pic.twitter.com/AAjAdfr58Y— sport tv (@sporttvportugal) August 10, 2025
Até final, o Ac. Viseu viu a bola embater no poste, na cobrança de um livre direto, junto à área.
Este desfecho deixa a U. Leiria na companhia de Leixões, Portimonense, Vizela, Lusitânia Lourosa e Sporting B no topo da II Liga. Segue-se a visita aos “bês” do Sporting, na manhã de domingo (11h).
Por sua vez, o Académico de Viseu aponta à receção ao Paços de Ferreira, na tarde de sábado (15h30).
Ainda dizes tu que Leiria não existe... existe e tem lá um grande 𝗧𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧𝗢!— Liga Portugal (@ligaportugal) August 10, 2025
0-1 ↪️ 1-1 ↪️ 1-2 ↪️ 2-2 ↪️ 3-2 𝗝𝗨𝗔𝗡 𝗠𝗨𝗡𝗢𝗭 😱💥
Tempo útil ⏱️ 49.79%
Taxa de ocupação 🏟️ 31%#LigaPortugalMeuSuper #UDLAVFC pic.twitter.com/NDznGqzIul
A Norte, FC Porto B e Feirense empataram a zeros. Nos dragões, o médio Tomás Pérez – argentino de 19 anos – foi totalista. Apesar do ascendente, os visitantes foram incapazes de desatar o nó. Assim, Feirense e FC Porto B estacionam no nono e décimo lugar, respetivamente, igualados com Desp. Chaves (7.º) e Benfica B (8.º).
No calendário dos portistas segue-se a visita ao Vizela, na tarde de sábado (14h). Antes, na sexta-feira (18h), o Feirense recebe o Portimonense.