A União de Leiria recebeu e venceu, este domingo, o Mafra, por 3-1.

A equipa visitante começou melhor a partida e abriu o marcador logo aos seis minutos por intermédio de Bryan Róchez, que cabeceou a bola para dentro da baliza defendida por Kieszek. Depois de marcar o jogador mafrense não festejou por respeito à antiga equipa. Róchez representou as cores da União de Leiria em 2023/24.

Aos 14 minutos, Dje Beni faz uma grande penalidade ao desviar o remate de Juan Muñoz com o braço. Na conversão o camisola 9 não falha e empata a partida para a equipa do Lis (17m).

A reviravolta no marcador deu-se na segunda parte com uma nova grande penalidade a favorecer a equipa da casa. Kaue Alvesfez falta sobre Daniel dos Anjos na área e viu o vermelho direto, aos 77 minutos.

Na conversão, Juan Muñoz foi chamado novamente a bater e consumou a vantagem no marcador.

Não há duas sem três e já na compensação (90+1m) o avançado volta a marcar, hat-trick para o espanhol que fixou o resultado final em 3-1.

Nas contas da segunda liga, o Leiria ocupa a oitava posição, com 40 pontos e está apenas a 4 pontos de alcançar o topo da tabela que permite sonhar com a subida à Iª Liga. Com o cenário oposto, o Mafra é último classificado com 18 pontos.

Veja aqui o resumo do encontro: