A União de Leiria cancelou os treinos e a receção ao Paços de Ferreira, da 20.ª jornada da II Liga, que estava marcada para domingo, foi adiada.

Em comunicado, o emblema leiriense relata que «acordou com um rasto de destruição sem precedentes» devido à passagem da depressão Kristin, que afetou o estádio, o centro de treinos e a academia.

A U. Leiria chegou a um entendimento com o Paços para adiar o jogo do próximo fim de semana e agradeceu a «compreensão e solidariedade demonstrada» pelos castores.

O emblema do Lis informa que «há ainda dificuldades nas redes de comunicações e eletricidade» e faz um apelo para que todos se mantenham em casa.

Leiria foi um dos distritos mais afetados pela depressão Kristin, na última noite. O Estádio Dr. Magalhães Pessoa ficou sem cobertura e parcialmente destruído, devido às fortes rajadas de vento.