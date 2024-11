No Estádio Municipal de Leiria, a União de Leiria recebeu e bateu o Feirense por 1-0, numa partida a contar para a 12.ª ronda do campeonato.

Na estreia de Silas no comando do clube de Leiria, numa partida com muito poucos lances de perigo, o golo surgiu apenas no fina da partida. Já em tempo de descontos, Singh (90'+4) correspondeu da melhor forma ao cruzamento de João Resende e entregou a vitória aos homens de Leiria.

Com este resultado, a União de Leiria ficou no oitavo lugar, com os mesmo 15 pontos do Feirense, que está no nono posto da classificação.

Em Portimão, o Portimonense não escapou à segunda derrota consecutiva no campeonato, desta vez foi com o Chaves por 1-2.

Com o início da partida bastante vivo, o resultado ao intervalo estava empatado a um golo. O Chaves marcou primeiro, golo de Paul Ayongo (11m) e logo depois ao minuto 24, Bruno Rodrigues colocou a bola onde não devia e fez um auto golo a favor do Portimonense.

Na segunda parte, os de Chaves foram mais fortes mas apenas ao minuto 86 é que Jo, com um excelente pontapé de bicicleta, desatou o empate e deu o triunfo aos flavienses.

O Chaves mantém assim a senda vitoriosa na segunda liga, com o quarto triunfo consecutivo, e esta no quinto lugar com 21 pontos. Já o Portimonense, continua em situação de perigo, apenas um posto acima da linha de água, em 15.º lugar com dez pontos.

Veja aqui o resumo do U. Leiria-Feirense: