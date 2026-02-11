A Liga anunciou que o jogo da União de Leiria frente ao FC Porto B será realizado no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

O conjunto leiriense pediu à Liga Portugal a alteração do estádio para o jogo frente ao conjunto orientado por João Brandão, a contar para a 22.ª jornada da II Liga, isto na sequência dos estragos causados pela depressão Kristin no Estádio Dr. Magalhães Pessoa e que obrigaram, inclusive, ao adiamento da receção ao Paços de Ferreira.

A União de Leiria ocupa o nono lugar da II Liga com 28 pontos. Já o FC Porto encontra-se na sexta posição da tabela classificativa com 30.

