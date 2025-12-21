A União de Leiria regressou este domingo aos triunfos na II Liga, ao vencer no terreno do Farense por 1-0, em encontro da 15.ª jornada, quebrando uma série de quatro jogos consecutivos sem ganhar.

Depois de uma primeira parte pobre em ocasiões de golo, o jogo ganhou outra intensidade após o intervalo, com ambas as equipas a arriscarem mais no processo ofensivo. A União de Leiria ficou perto de inaugurar o marcador num remate de Juan Muñoz ao poste, aos 54 minutos, e voltou a ameaçar pouco depois por Jair da Silva, aos 68, antes de o brasileiro confirmar o golo decisivo dois minutos mais tarde.

A formação orientada por Vasco Botelho da Costa podia mesmo ter dilatado a vantagem, mas Brian Araújo defendeu um penálti cobrado por Juan Muñoz, aos 76 minutos.

O Farense respondeu sobretudo através de lances de bola parada e esteve perto do empate já na reta final, num cabeceamento de Cláudio Falcão e noutro de Sangaré, que obrigou João Bravim a defesa apertada para canto.

Com este resultado, a União de Leiria subiu ao sexto lugar da II Liga, com 23 pontos, enquanto o Farense segue na 10.ª posição, com 19.

Na mesma jornada, o Penafiel conseguiu vencer o Torreense por 1-0, num jogo marcado por duas expulsões na equipa visitante. Guilherme Liberato foi o primeiro a ver cartão vermelho, aos 34 minutos, após acumulação de amarelos, seguindo-se André Simões já na segunda parte, depois de aplaudir o árbitro Ricardo Baixinho após advertência disciplinar.

Os penafidelenses pressionaram para tentar chegar ao golo que Davo atirou uma bola ao poste perto do minuto 90 e já nos descontos, Bruno Pereira finalmente conseguiu quebrar a defensiva de Torres Vedras.

O Torreense mantém o sétimo lugar, com 21 pontos, mais quatro do que o Penafiel, que subiu ao nono posto.

Ainda este domingo, o Felgueiras venceu o FC Porto B por 2-0, com um bis de Lucas Duarte, enquanto o líder Marítimo foi a Matosinhos golear o Leixões por 4-1.