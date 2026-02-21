A União de Leiria venceu na visita ao reduto da Oliveirense por 4-2, num jogo de parada e resposta.

Na primeira parte, Dieu Michel abriu o marcador aos 25 minutos para a formação de Leiria, resultado que não se alterou até ao intervalo.

No segundo tempo, Bura, assistido por João Silva, restabeleceu a igualdade no marcador (58m). Bastaram dois minutos para Maga (60m) responder ao golo da Oliveirense e devolver a vantagem para o conjunto visitante (2-1). Contudo, Pedro Martelo empatou a partida aos 78 minutos. O avançado português apontou o quinto golo da temporada.

Perto do apito final, a União de Leiria respondeu com mais dois golos. Munoz bisou (87m e 90+2m) e fechou as contas do resultado em 4-2.

Com esta derrota, a Oliveirense ocupa o 15.º lugar da classificação, primeiro acima da linha de água, com 25 pontos. Já a União de Leiria, ocupa o quinto lugar com 32 pontos.