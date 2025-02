União de Leiria e FC Porto B não conseguiram desfazer o nulo no duelo a contar para a 21.ª jornada da II Liga, mantendo-se separados por nove pontos na tabela, com vantagem para os leirienses.

Com Samuel Portugal na baliza, naquela que foi a estreia do guarda-redes brasileiro pelos portistas desde que chegou ao Dragão em 2022, os azuis e brancos conseguiram colocar problemas na saída a jogar do adversário e quase marcaram por João Teixeira, que rematou para defesa apertada de Kieszek (15m).

A resposta da União de Leiria surgiu à meia hora, quando Alisson Santos rematou ao ferro. Só que os erros na construção dos leirienses iam-se repetindo e Kieszek voltou a brilhar, perto do intervalo, ao negar o golo a Marcus Abraham.

A segunda parte foi mais equilibrada e tornou a ter uma bola nos ferros da baliza portista, novamente por Alisson (61m). Na resposta, Vonic também rematou ao poste (70m), abrindo caminho a uma reta final de jogo com boas ocasiões junto das duas balizas, tendo prevalecido sempre a ação dos guarda-redes.

A União de Leiria segue no 9.º lugar da II Liga, com 29 pontos, mais nove do que o FC Porto B, que ocupa o 16.º posto, que vale uma vaga no play-off de manutenção com o terceiro classificado na fase de subida da Liga 3.