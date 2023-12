União de Leiria e Feirense empataram a uma bola num jogo em as duas equipas tentavam relançar-se na prova.

Ambas vinham de dois jogos em ganhar; os visitantes sem terem sequer feito um golo nesses 180 minutos.

Para contrariar tudo isto, o Feirense marcou logo aos nove minutos, através de João Castro.

A União de Leiria podia ter empatado praticamente na resposta, mas Jair não conseguiu aproveitar um erro do guarda-redes João Costa e devolveu-lhe a bola.

A igualdade acabou por surgir a meio do primeiro tempo, num remate de Leandro Silva que, tal como João Castro, se estreou a marcar na II Liga.

A equipa da casa passou a mandar no jogo, mas não foi capaz de concretizar as (poucas) situações de perigo que criou.

O Feirense resistiu e, na segunda parte, também procurou chegar à vitória, sem sucesso.

O segundo tempo, de resto, foi muito equilibrado.

O empate deixa as equipas quase como estavam: a União de Leiria no nono lugar, com 20 pontos; o Feirense um pouco mais atrás, na 12ª posição com 17.