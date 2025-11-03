A União de Leiria subiu ao segundo posto da II Liga depois de vencer (2-1) o Desp. Chaves com golo nos instantes finais. Em Leiria, Pedro Pinho fez o primeiro para a equipa visitante (29m).

Na segunda metade a equipa da casa respondeu com o golo do capitão Juan Muñoz (52m), que se tornou no maior goleador do clube na II Liga. Aos 65 minutos Pau Victor viu o segundo amarelo e consequente vermelho, deixando o Desportivo de Chaves reduzido a dez unidades.

A equipa da casa aproveitou e operou a revolta já perto dos instantes finais com o golo de Jordan van der Gaag (89m). Com este triunfo (2-1), a União de Leiria está em segundo com 18 pontos. No entanto, o Torrense, terceiro com 17 pontos, ainda não jogou na presente jornada.

Já o Marítimo subiu ao quarto lugar. Na décima jornada da II Liga, a formação da Madeira visitou e venceu a Oliveirense por 2-0.

Carlos Daniel, experiente avançado português, abriu as contas do jogo aos 17 minutos. Na segunda parte, Vladan Danilovic fechou as contas do jogo através de uma grande penalidade (70m).

Com este triunfo (2-0), o Marítimo sobe ao quarto lugar com 17 pontos conquistados. A Oliveirense, por sua vez, está na 13.ª posição com 11 pontos.

O Paços de Ferreira recebeu e venceu (3-1) o Leixões, empurrando os «Bebés do Mar» para lugares de descida.

Miguel Mota inaugurou o marcador para a equipa da casa aos 44 minutos. No início da segunda parte, o Leixões foi reduzido a dez unidades com a expulsão de Simãozinho (53m). O Paços de Ferreira aproveitou e aumentou a vantagem pelos pés de Costinha (56m).

Bryan Róchez ainda conseguiu reduzir para o Leixões (64m), mas Nuno Cunha estabeleceu o 3-1 final já em tempo de compensação (90+7m).

Com este triunfo, o Paços de Ferreira está no décimo lugar com 11 pontos. Já o Leixões está em lugar de playoff de descida - 17.º com dez pontos.

Confira aqui a classificação da II Liga.



