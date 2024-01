A União de Leiria travou o bom momento do Benfica B, que somava quatro partidas na II Liga a somar pontos. Na tarde desta segunda-feira, o horário pouco usual (16h) não impediu mais de meia centena de adeptos da equipa do Lis de visitarem o Seixal.

Apesar do domínio dos encarnados, as paradas de Kieszek e o oportunismo de Tiago Ferreira foram decisivos para o desfecho da partida. À passagem do minuto 76, o defesa ex-FC Porto inaugurou o marcador, na sequência de um canto, pela direita.

O desvio de Bura foi decisivo para «enganar» vários defesas e o guardião André Gomes. Ao segundo poste, Tiago Ferreira assinou o único remate enquadrado dos visitantes na segunda parte e capitalizou a oportunidade.

Entre trocas e adaptações táticas, a turma de Nélson Veríssimo não foi capaz de repor a igualdade, nem em superioridade numérica, após o vermelho direto mostrado a Diogo Amado, aos 87m.

O triunfo afasta a União de Leiria da zona de despromoção, ascendendo ao 12.º lugar, com 23 pontos. Na próxima jornada, no sábado, os leirienses recebem o FC Porto B, 11.º classificado, com 25 pontos.

A lanterna rosada, de play-off de manutenção, é segurada pelo Leixões, que leva 17 pontos. Abaixo estão o Länk Vilaverdense, com 16 pontos, e o Belenenses, com 13.

Por sua vez, o Benfica B permanece no 9.º lugar, com 26 pontos. As jovens águias visitam, no domingo, o Marítimo, envolvido na corrida pela promoção à Liga.