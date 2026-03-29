A União de Leiria venceu o Paços de Ferreira por 2-0 no Estádio José Gomes - casa emprestada pelo Estrela da Amadora - em jogo a contar para a 27.ª jornada da II Liga.

A viver um bom momento na temporada com quatro vitórias e uma derrota nas últimas cinco partidas, a formação de Leiria entrou motivada e aos 22 minutos Juan Muñoz fez o primeiro do encontro. O avançado espanhol não tremeu da marca dos 11 metros e chegou aos 16 golos na temporada.

No início do segundo tempo, a União de Leiria continuou com o volume e produção ofensiva com Michel (50m) a ampliar vantagem para 2-0.

O Paços de Ferreira, incapaz de responder, podia ainda ter sofrido um golo perto do final dos 90 minutos, não fosse a bela defesa de Rafa a evitar o terceiro na partida.

Com este resultado, a União de Leira soma 44 pontos e ocupa o quarto lugar com menos um que o terceiro classificado Torreense. O Paços, por sua vez, mantém-se perto da zona de descida e ocupa o 14.º lugar, com 30 pontos - mais um que o primeiro abaixo da linha de água.