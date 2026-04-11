Este sábado de II Liga trouxe emoção na luta pelo terceiro lugar - que dá acesso ao play-off de subida. O Torreense perdeu com o Desp. Chaves mas mantém-se na terceira posição. Já o União de Leiria empatou com o Benfica B e falhou o «assalto» ao pódio.

Na visita aos encarnados, a formação de Leiria esteve a vencer, mas acabou por empatar (2-2). Já a fechar a primeira metade, a equipa forasteira fez o primeiro do jogo. Pablo Fernandez, médio espanhol, abriu o marcador em tempo de compensação (45+1m).

Depois de fechar a primeira parte da melhor maneira, o União de Leiria começou, também, da melhor forma o segundo tempo. Marcelo, experiente defesa ex-Moreirense, fez o segundo aos 55 minutos.

Pelo Benfica B, Rui Silva – jovem defesa de 19 anos – reduziu para os encarnados já para lá da hora de jogo (71m). O golo do empate surgiu pelos pés de Jelani Trevisan (84m).

Sem mais golos no encontro, o apito final ditou um empate (2-2). O União de Leiria falha o «assalto» à terceira posição - é quarto com 46 pontos. O Benfica B, por sua vez, é sexto com 41 pontos.

No outro jogo do final da tarde, o Desp. Chaves recebeu e venceu o Torreense (2-0). Os golos do encontro foram marcados no segundo tempo.

André Rodrigues, avançado ex-Maritimo, abriu as contas do jogo aos 50 minutos. Roberto, experiente avançado de 37 anos, estabeleceu o 2-0 final na passagem do minuto 68.

Apesar da derrota (2-0), o Torreense mantém-se em terceiro com 46 pontos – os mesmos que o União de Leiria. Já o Desp. Chaves sobe ao nono posto com 39 pontos.

Ainda neste sábado, recorde-se, o Farense venceu o Sporting B e saiu dos lugares de descida.

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