A União de Leiria foi incapaz de aproveitar o empate do Marítimo (1.º) e a derrota do Académico de Viseu (2.º) e, na tarde deste domingo, empatou com o Lusitânia Lourosa (0-0), em Tondela. Nesta casa emprestada, o emblema do Lis dominou e protagonizou as melhores oportunidades, mas revelou extrema ineficácia.

Ao cabo de 28 jornadas, os comandados de Fábio Pereira continuam no quarto lugar da II Liga, com 45 pontos, em igualdade com o Torrense (3.º), que nesta segunda-feira recebe o Leixões (12.º). O Ac. Viseu está a cinco pontos.

No calendário da União de Leiria segue-se a visita ao Benfica B (10.º), no sábado (18h).

Por sua vez, o Lusitânia Lourosa não vence há três jornadas e ocupa o 7.º lugar, com 38 pontos, apontando à receção ao FC Porto B (9.º), a 13 de abril (18h), em Paços de Ferreira.