A União de Leiria, cuja equipa de futebol disputa a II Liga, lamentou «os impactos devastadores» da depressão Kristin, assumindo que toda a atividade desportiva foi severamente afetada pela destruição.

O clube foi mesmo forçado a adiar o encontro com o Paços de Ferreira, previsto para 1 de fevereiro, depois de o Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa ter sofrido graves danos estruturais.

«Apesar de ser municipal e de não representar um prejuízo direto para o clube e para a SAD, inviabiliza o regresso do staff ao trabalho e a realização dos jogos em casa», assinalam os responsáveis.

O Centro de Treinos da Bidoeira, a cerca de 18 quilómetros de Leiria, onde a equipa habitualmente treina, «ficou destruído», com «elevados danos na infraestrutura» e «estragos em vários equipamentos especializados».

Sem campos, a equipa tem procurado retornar aos treinos, «ainda que parcialmente», através de «um estágio especial em Lisboa, para acolher todos os jogadores do plantel e as respetivas famílias diretas que não tinham alternativa».

Na última semana e meia, a equipa orientada por Fábio Pereira treinou na Cidade do Futebol, em Oeiras, cedida pela Federação Portuguesa de Futebol, e também no centro de treinos do Sporting e nas instalações do Alverca.

Com algumas condições restabelecidas na Bidoeira, esta semana tenta-se regressar, «tarefa particularmente difícil devido aos múltiplos constrangimentos existentes», incluindo «a falta de eletricidade».

Entretanto, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional anunciou que o União de Leiria-FC Porto B, da 22.ª jornada da II Liga, vai disputar-se, no domingo, no Estoril, devido aos estragos no recinto dos leirienses.

A alteração representa «uma despesa indireta adicional, além da desvantagem clara para a equipa e para os sócios e adeptos unionistas», reconhece o clube leiriense, no comunicado.

O impacto do mau tempo também afeta o futebol de formação, com danos graves na Academia União de Leiria, em Santa Eufémia. «O mais difícil de recuperar será todo o sistema de iluminação do campo», o que impede «qualquer previsão para a retoma dos treinos».

A única atividade reativada é a do futebol feminino e das equipas de formação nos campeonatos nacionais - sub-23, juniores, juvenis e iniciados. Um desafio que implica «dificuldades diárias», recorrendo a campos emprestados ou alugados e adiamentos ou inversão de jornadas, para jogar sempre fora.

Nas restantes modalidades, «o futsal vê a sua temporada seriamente comprometida», com a destruição do Pavilhão dos Parceiros, enquanto o basquetebol vive «semanas de grande incerteza», porque os três pavilhões utilizados estão encerrados por tempo indeterminado.

Na nota divulgada, a União de Leiria frisa estar «longe de ser um caso isolado», porque «toda a região foi duramente atingida pela depressão Kristin», com «impactos devastadores em comunidades, empresas, parceiros, instituições e no movimento associativo e desportivo».

«Muitos clubes, colegas e agentes do desporto local enfrentam prejuízos elevados e, em alguns casos, situações de verdadeira tragédia», lamentam os dirigentes da União, salientando que o momento «exige união, solidariedade e um esforço coletivo».