A União de Leiria e o Botafogo oficializaram, esta quarta-feira, uma parceria estratégica, que tem como foco o desenvolvimento de jovens talentos e a cooperação comercial.

«A União de Leiria será uma oportunidade para a entrada de jovens talentos no futebol português e europeu, beneficiando da experiência e do potencial da formação de um dos maiores e mais históricos clubes do Brasil», escreveu o clube do Lis nas redes sociais.

De recordar que a ligação do clube brasileiro a Portugal não é nova. Desde 2022 que clube alvinegro é liderado por técnicos portugueses, com Luís Castro a assumir a temporada de 2022/23, seguido de Bruno Lage (2023), Artur Jorge (2024) e agora Renato Paiva.

A parceria foi selada com a troca de camisolas entre Nélio Lucas, presidente da União de Leiria, e João Paulo Magalhães, presidente do Botafogo e Thiago Arruda, CEO da Botafogo SAF.