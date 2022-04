O Varzim venceu o FC Porto B, por 2-1, e reentrou na luta pela permanência na II Liga, a seis jogos do fim do campeonato.

Os dragões iniciaram a partida na Póvoa de Varzim com Rúben Semedo e Fernando Andrade a titulares e até se adiantaram no marcador. Gonçalo Borges, que tem trabalhado com a equipa A, abriu a contagem com um remate cruzado, aos 22 minutos.

A resposta do Varzim não se fez esperar e surgiu por André Micael (25m), que no segundo tempo viria a bisar (83m), assegurando o triunfo aos poveiros.

Rúben Semedo ainda foi expulso, para lá do apito final, depois de se deslocar até ao centro do terreno onde se encontrava Iancu Vasilica e a restante equipa de arbitragem.

Com este resultado, o Varzim aproveita as derrotas dos rivais que também lutam para continuar no segundo escalão, mantendo-se no penúltimo posto, mas a apenas um ponto da linha de água. O FC Porto B é 13.º classificado.