O Varzim vai lutar pela permanência na II Liga até ao último minuto. Neste domingo, no reduto do Farense, em jogo da penúltima jornada, a equipa poveira venceu por 1-0.

Heliardo marcou o único golo do encontro, logo ao minuto 2.

O Farense ficou reduzido a dez elementos logo ao minuto 30, por força do cartão vermelho direto exibido a Elves Baldé, que ao tentar um pontapé acrobático acertou em cheio na cara de Rodrigo Rego.

Já em tempo de compensação surgiu mais um vermelho para a equipa algarvia, para o avançado Pedro Henrique.

O Varzim está na penúltima posição, mas agora com 32 pontos, a um do Sporting da Covilhã, que está no lugar que remete para o playoff.

O Trofense soma 34 pontos, mas ainda recebe a Académica neste domingo, para a penúltima jornada, e em caso de vitória garante a permanência.