O Varzim regressou aos triunfos na receção ao líder Casa Pia (1-0) e ganhou novo fôlego na luta pela permanência.



O jogo da 30.ª jornada da II Liga ficou resolvido com um golo de Murilo, aos 59 minutos. Os gansos arriscaram em busca do empate, mas os poveiros, apoiados por um excelente público, seguraram o precioso triunfo.



Com esta vitória o Varzim saiu provisoriamente da zona de descida: tem agora 29 pontos e está no 15.º lugar, à espera do que vão fazer Trofense e Académico de Viseu. Por sua vez, o Casa Pia voltou a perder quatro jornadas depois e tem em risco a liderança da prova.



Classificação da II Liga