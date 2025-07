O Moreirense voltou a emprestar o médio Miguel Rebelo ao Varzim, da Liga 3, num novo acordo válido até junho de 2026, segundo confirmaram os dois clubes nas redes sociais.

Após iniciar a pré-época na equipa de Moreira de Cónegos, o jogador de 21 anos regressa ao emblema da Póvoa de Varzim, pelo qual realizou dez jogos oficiais na segunda metade da época transata.

Vinculado aos cónegos até 2029, Miguel Rebelo estreou-se pela equipa do concelho de Guimarães a 12 de maio de 2024, na vitória fora de casa perante o Casa Pia (1-0), para a Liga, antes de ser emprestado ao Torreense, formação da II Liga pela qual somou nove partidas na primeira metade de 2024/25.

Antes de ser contratado pelo Moreirense, em janeiro de 2024, o médio formado no Grupo Desportivo do Peso e no Beneditense representou o Caldas por sete épocas e meia, tendo somado 45 jogos oficiais e marcado cinco golos pela equipa sénior, que milita no terceiro escalão.