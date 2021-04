O Vizela segue imparável na II Liga. O conjunto de Álvaro Pacheco foi à Póvoa bater o Varzim por 3-0, somou o 22.º jogo sem perder na prova e consolidou o segundo lugar.



Raphae Guzzo abriu caminho ao triunfo dos vizelenses com um golaço de fora da área aos três minutos. O médio formado no Benfica recebeu à entrada da área e enviou um míssil para o fundo da baliza de Ricardo Nunes.



Ainda na primeira parte Cassiano bisou (22m e 34m) e praticamente confirmou a vitória dos minhotos.



Este triunfo permitiu ao Vizela reforçar o segundo lugar com 58 pontos, menos seis que o líder Estoril e com mais três que a Académica, terceira colocada. Por sua vez, o Varzim continua em zona de despromoção: é penúltimo com 27, os mesmos que o Oliveirense e Vilafranquense, as primeiras duas equipas fora de posições de descida.



O golo de Guzzo: