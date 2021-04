O Benfica B perdeu com reviravolta no terreno do Varzim (2-1), numa partida da 27.ª jornada da II Liga.



Os encarnados marcaram primeiro por Gonçalo Ramos logo aos 18 minutos. A vantagem das águias durou dois minutos, visto que Irobiso igualou a contenda aos 20 minutos. Volvidos nove minutos, André Vieira, de penálti, consumou a reviravolta dos poveiros.



Este triunfo permite ao Varzim chegar aos 27 pontos e subir ao 13.ª posto, respirando melhor na luta pela permanência. Por sua vez, o Benfica B somou a segunda derrota seguida e está no 9.º posto com 33 pontos.



O golo de Gonçalo Ramos: