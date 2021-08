O Rio Ave não deu hipóteses e venceu o dérbi do Mar, na Póvoa, frente ao Varzim por 3-0.



Os poveiros até começaram melhor o encontraram e atiraram uma bola ao ferro da baliza de Jhonatan. Após o primeiro quarto de hora de algumas dificuldades, os vilacondenses cresceram e começaram a aproximar-se da baliza contrária.



Pedro Mendes deu o primeiro aviso que Ricardo travou com dificuldade. Acabou por ser Gabrielzinho a inaugurar o marcador. O extremo brasileiro ganhou dois ressaltos perante dois contrários, isolou-se e na cara de Ricardo atirou a contar.



O Rio Ave não podia pedir melhor arranque de segunda parte. Logo aos 47 minutos, Pedro Mendes assistiu Joca para o 2-0. O terceiro golo rioavista, volvidos seis minutos, é soberbo: a jogada começa com uma «roleta» de Joca, continua com um drible bem conseguido de Costinha e termina com o cabeceamento certeiro de Guga.



Costinha ainda foi expulso por acumulação de cartões amarelos, mas o Varzim não conseguiu encurtar a diferença no marcador.



Vitória indiscutível do Rio Ave que chegou aos sete pontos e isolou-se à condição na liderança da II Liga. Por sua vez, o Varzim soma dois pontos e continua sem ganhar.



O terceiro golo do Rio Ave: