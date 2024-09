Vasco Botelho da Costa é o novo treinador do Alverca, confirmou a SAD dos ribatejanos, na tarde desta terça-feira.

«A Futebol Clube de Alverca, Futebol Sad, tem o prazer de anunciar que chegou a acordo com Vasco Botelho da Costa», informam, em comunicado.

O treinador de 35 anos, que sucede a Zé Pedro, «chega acompanhado dos adjuntos André Lourenço e Bernardo Ferrão e do treinador de guarda-redes João Garcia», detalha a SAD do Alverca, sendo que «na estrutura mantêm-se o preparador físico Rafael Rebelo e o analista Tomás Ramos», acrescentam.

Vasco Botelho da Costa treinou a União de Leiria nas duas últimas épocas (em 2023/24 não a concluiu, saindo em março), tendo conduzido a equipa à subida à II Liga na época 2022/23, na qual também conquistou o título nacional da Liga 3.

Antes, no comando dos sub-23 do Estoril Praia, conquistou a Liga Revelação e a Taça Revelação, ambas por duas ocasiões, nas épocas 2020/21 e 2021/22. Antes do Estoril, passou durante algumas épocas por vários escalões de formação do GDS Cascais.