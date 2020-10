Bruno César está perto de reforçar o Penafiel, da II Liga, e o negócio poderá ficar fechado já esta sexta-feira, confirmou o Maisfutebol após a notícia ter sido avançada pela imprensa brasileira.

O médio de 31 anos deverá ser emprestado até maio de 2021, com os encargos com o salário a ser repartido entre os dois clubes.

Bruno César, que tem contrato com o Vasco até 2022, está há duas épocas no clube do Rio de Janeiro, depois de em Portugal ter representado Sporting (2016 a 2018), Estoril (2015) e Benfica (2011 e 2012).

«Chuta Chuta», alcunha pela qual também é conhecido, é duas vezes internacional pela seleção principal do Brasil e na sua carreira representou ainda, entre outros clubes, Corinthians, Palmeiras e Al Ahli Jeddah (da Arábia Saudita).