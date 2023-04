O Estrela da Amadora recuperou a vice-liderança da II Liga, perdida no início desta 28.ª jornada para o Farense, graças a uma vitória frente ao Vilafranquense.



O único golo do encontro foi anotado por Vitó a 12 minutos do final.



Os Tricolores seguem assim sem derrotas desde dezembro, um registo impressionante que os deixa no segundo lugar com 53 pontos, a dez do líder Moreirense. Por sua vez, o Vilafranquense é 5.º com 41 pontos e distante da luta pela promoção.



Classificação da II Liga