O avançado do Vilafranquense, Nené venceu o prémio de melhor jogador do mês de setembro da II Liga, anunciou esta sexta-feira a Liga Portugal.

O jogador de 39 anos arrecadou 21,53% dos votos dos treinadores da competição. Kodisang, do Moreirense, ficou no segundo lugar, com 20,83% dos votos, enquanto Paulinho, do Estrela da Amadora, fechou o pódio com um total de 15,28%.

Nené fez o gosto ao pé em todos os jogos disputados durante o mês de setembro, frente a FC Porto B, Benfica B e Farense, tendo apontado quatro golos.