O Vilafranquense foi à Amadora vencer o Estrela por 1-0, em jogo da 28.ª jornada da II Liga.

O único golo do encontro foi apontado por Nené, ao minuto 36.

Com este resultado o Vilafranquense iguala os 34 pontos do Estrela, mas assume a 12.ª posição, à frente do rival deste domingo.