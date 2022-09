O Vilafranquense soma e segue na II Liga e alcançou, na manhã deste sábado, a quinta vitória consecutiva na prova, ao receber e vencer o Benfica B por 3-2, no Estádio Municipal de Rio Maior, em jogo da 6.ª jornada da II Liga portuguesa.

A equipa comandada por Rui Borges adiantou-se no marcador por Ceitil, aos 31 minutos, mas o Benfica B respondeu e deu a volta em sete minutos. Aos 33, João Resende fez o 1-1 e Paulo Bernardo, aos 38, assinou o 1-2 no marcador num lance em que o guarda-redes Pedro Trigueira errou.

Contudo, o experiente avançado brasileiro Nené apareceu para dar a segunda volta ao marcador, para o 3-2 final a favor da formação de Vila Franca de Xira: empatou ainda antes do descanso (45+1m) e assinou o golo do triunfo na segunda parte, ao minuto 76.

Além de Paulo Bernardo, Samuel Soares e Diego Moreira foram outros elementos do plantel principal do Benfica a integrarem o onze inicial esta manhã.

Com este resultado, o Vilafranquense iguala à condição o líder Moreirense, com 15 pontos, garantindo, no mínimo, que conserva a vantagem no segundo lugar face a Farense e Penafiel, equipas que ocupam os terceiro e quarto lugares, ambas com nove pontos e menos um jogo.

O Benfica B, que na jornada anterior somou a primeira vitória na prova, ante o Leixões, sofre agora a segunda derrota no campeonato e mantém os seis pontos.