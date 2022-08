O Vilafranquense venceu este sábado, na casa do Trofense, por 3-1, em jogo a contar para a terceira jornada da II Liga.

A vantagem dos forasteiros surgiu cedo, com um golo apontado pelo veterano Nené aos dois minutos.

O emblema da Trofa ainda empatou a partida, em período de descontos da primeira parte por Andrezinho.

No segundo tempo os visitantes voltaram a colocar-se em vantagem ao 60 minutos, com um golo de Edson Farias a ser o autor do tento. 13 minutos depois, Umaro Baldé estabeleceu a resultado final do encontro.

Depois da derrota com o Moreirense na primeira jornada, o Vilafranquense soma duas vitórias consecutivas. Em sentido oposto está o Trofense, que na primeira jornada venceu a B SAD, e nas duas jornadas seguintes não somou qualquer ponto.