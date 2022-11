O Vilafranquense venceu no terreno do Torreense (1-0), esta sexta-feira, com um golo no terceiro minuto de descontos da segunda parte, que valeu o regresso aos triunfos na II Liga, sete jornadas depois.

Em jogo inaugural da 13.ª ronda, o tento de Sangaré foi decisivo para que a equipa de Vila Franca de Xira subisse, à condição, ao quarto lugar, com 21 pontos. Já os anfitriões, somam três derrotas consecutivas e ocupam a 15.ª posição, com 10 pontos.

O Torreense poderá mesmo terminar a jornada em zona de despromoção, caso Trofense ou BSAD ganhem os respetivos embates.