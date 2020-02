*Por Tomás Cascão



Na conferência de imprensa de lançamento ao jogo contra o Famalicão, Bruno Lage deu o exemplo de Kikas, avançado que na temporada passada marcou o golo do empate do Belenenses na Luz (2-2) e que atualmente se encontra ao serviço do Vilafranquense.



Em exclusivo ao Maisfutebol, Kikas reagiu às palavras de Bruno Lage e explicou as razões para a mudança para o 16.º classificado da II Liga.



«Agradeço muito as palavras do mister e aproveito para desejar-lhe também uma boa época e que seja muito feliz», começou por dizer.



«Estou focado, espero que surja a veia goleadora da última época. Não estava a ser opção no Belenenses e quero marcar o maior número de golos possível para dar o salto para outro clube ou regressar ao Belenenses. Dei um passo atrás para dar dois à frente», acrescentou.



O jogador de 21 anos revelou que todo o processo se desenrolou já no último dia do mercado de inverno e que o emblema de Vila Franca de Xira foi o único a apostar na sua contratação.



«[A proposta do Vilafranquense] foi mesmo a única, foi tudo muito em cima do fecho de mercado. O Vilafranquense foi o único clube a mostrar interesse», contou.



Lançado na equipa principal do Belenenses pela mão de Silas, Kikas revela que com a saída do atual treinador do Sporting perdeu espaço na equipa. «Acho que foi uma opção técnica; com o mister Silas estava a jogar, estava bem e com a entrada do novo treinador [Pedro Ribeiro] … foi uma opção do treinador», afirmou.



Apesar do passo atrás, o avançado português mostrou-se confiante e motivado para o novo desafio.