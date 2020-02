Filipe Moreira apareceu esta manhã no Campo de Jogos de Rio Maior para dar o treino ao plantel do Vilafranquense, mas bateu com o nariz na porta. O treinador fez por isso um vídeo para tudo ficar registado.

Recorde-se que Filipe Moreira recebeu a comunicação por parte da SAD do Vilafranquense de que não fazia parte do futuro do clube e foi-lhe, por isso, apresentada uma proposta de rescisão, a qual o treinador recusou.

Nesse sentido foi aconselhado pelos advogados a continuar a comparecer nos treinos da equipa principal. Na terça-feira foi impedido de treinar e nesta quarta-feira não foi avisado que a sessão tinha sido alterada para a tarde, pelo que encontrou as portas do Campo de Treinos de Rio Maior fechadas.

O Vilafranquense já ultima, de resto, a contratação de um novo treinador.