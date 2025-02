O grupo de investidores brasileiros e espanhóis ligado e liderado pelo craque brasileiro Vinicius Junior concretizou a compra da SAD do FC Alverca, da II Liga.

O Maisfutebol apurou que o avançado do Real Madrid passa então a ser dono de entre a 70% a 80% das ações do clube do Ribatejo e que o negócio ronda os 8 milhões de euros.

«A FC Alverca – Futebol, SAD vem por este meio anunciar que o Eng. Ricardo Vicintin vendeu a sua participação qualificada na sociedade anónima a um grupo de investidores. Oportunamente será comunicada mais informação sobre o tema», comunicou o FC Alverca, por meio do site oficial.

Fundando em 1939, FC Alverca ocupa hoje a segunda posição da II Liga, com 38 pontos em 22 jornadas, e tem no plantel vários jogadores brasileiros, entre eles Pedro Bicalho, ex-Palmeiras e Cruzeiro.

O antigo presidente da SAD deixou uma longa mensagem de agradecimento no sítio oficial do clube, olhando em retrospetiva para o seu mandato.

Ricardo Vicintin, de 75 anos, deu a entender que a possibilidade de enfrentar o seu filho na Liga lhe causa algum incómodo. Bruno Vicintin é presidente da SAD do Santa Clara, clube que disputa agora a primeira divisão.

«O Alverca vai subir novamente de divisão. E vai voltar a estar nesse escalão mais alto, onde todos querem estar, a Liga. Só que aí, como poderia um pai defrontar um filho? Nem falo de questões regulamentares. Falo do coração. Jamais conseguiria lidar com o facto de ter de enfrentar a equipa, o projeto, que o meu filho tanto ama. O papel de um pai é deixar os filhos crescerem. E eu não sou diferente. E também porque acima de tudo, somos uma família unida, com valores muito fortes», disse.

«Não tenham a menor dúvida de que saio orgulhoso pelo que deixo em Alverca e pelo nosso papel no próprio Clube, na SAD e na cidade. Saio feliz por conseguir olhar para trás e recordar tantas alegrias; saio confiante de que a SAD ficará em boas mãos; saio convicto de que estará em breve na 1ª Liga. Foram estas as bases que deixei e é nisto que acredito», referiu Ricardo Vicintin.