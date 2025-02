O até aqui líder da SAD do Alverca, Ricardo Vicintin, comunicou a sua saída da entidade que gere o futebol profissional do clube através de um comunicado publicado, esta terça-feira, no site do emblema ribatejano.

Sem identificar quem ficará responsável pelo projeto daqui em diante, Ricardo Vicintin revelou ter tido o «cuidado de escolher muito bem a quem deixar este bem», acrescentando que, «antes deste comprador, muitos outros tentaram» adquirir a maioria do capital da SAD ribatejana.

«E já depois de serem tornadas públicas as negociações, outros tantos procuraram ainda tentar a sua sorte. Mas passamos o testemunho a pessoas que, estamos convictos, irão fazer tão bem ou melhor do que nós», acrescentou o dirigente.

Não sendo ainda oficiais, os valores falados no Brasil em torno deste negócio rondam os 8 milhões de euros, por cerca de 80% da SAD do Alverca.

Ricardo Vicintin chegou ao clube do Ribatejo em 2018, com a equipa no Campeonato de Portugal e a atravessar um período turbulento. Sob a sua gestão, o Alverca escalou até à II Liga, ocupando atualmente a vice-liderança da prova, lugar que vale a subida direta à Liga, que não disputa desde o ano de 2004.