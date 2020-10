Vítor Martins, treinador-adjunto do FC Porto B, foi suspenso oito dias e multado em 1.785 euros por ter-se dirigido em «tom agressivo» o quarto árbitro durante o jogo com o Penafiel, no passado domingo.

«Estás a falar para quem? És uma vergonha... não vales nada... fala-me baixo», foram as palavras imputadas ao técnico e que foram registadas no relatório do árbitro.

Vítor Martins foi expulso aos 80 minutos, altura em que a equipa B do FC Porto perdia por 2-1, resultado que se manteve até final.