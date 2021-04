Outrora um clássico na I Liga, agora no Campeonato de Portugal (CP). Vitória de Setúbal e Club Football Estrela da Amadora abriram esta tarde a série Sul do play-off de subida à II Liga com um empate sem golos no Estádio do Bonfim.

Foi um jogo com oportunidades para ambos os lados, mas sem concretização, o que valeu um ponto para cada lado na primeira de seis jornadas.

O Torreense-União de Leiria, que completa a jornada na série Sul, joga-se apenas às 18 horas da próxima terça-feira, dia 27.

Recorde-se que a segunda fase do CP começou na quinta-feira, com o empate a uma bola no Anadia-Trofense, na série Norte de subida à II Liga. O Pevidém-Sp. Braga B, da mesma série, joga-se no sábado (16h00).

Na sexta-feira, há três jogos a marcar o arranque da fase de acesso à Liga 3: Montalegre-Merelinense (15h00), Fafe-Mirandela (17h15) e o Felgueiras 1932-São Martinho (19h45).