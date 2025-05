Eleito melhor médio da II Liga pelo quarto mês consecutivo, Diogo Nascimento arrecadou também a distinção de melhor jogador pela quarta vez seguida.

O médio do Vizela somou 13,68% dos votos dos votos dos treinadores em abril. Nascimento ficou à frente de Miro, avançado do Tondela, que recolheu 12,82 por cento das escolhas. Já Juan Muñoz, da União de Leiria, ficou em terceiro, com 11,97.

Internacional sub-21, Diogo Nascimento é peça fundamental no onze de Fábio Pereira. Em abril, o Vizela registou duas vitórias e dois empates, com o camisola 90 a ser totalista e a arrecadar o prémio de melhor em campo em metade das partidas.

Com grande parte da formação no Benfica, embora também tenha passado por Sporting e Belenenses, Nascimento cumpre a segunda temporada nos minhotos – leva um golo e uma assistência em 33 encontros.