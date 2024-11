Tarde difícil em Vizela. Sob contestação dos adeptos, os vizelenses concederam um empate a zeros na receção ao último classificado, Oliveirense, em jogo de atraso da oitava jornada da II Liga de futebol, disputado neste domingo.

O Vizela ficou limitado pela expulsão de Jota, por acumulação de amarelos, aos 65 minutos. As duas equipas deixaram a emoção para os minutos finais da primeira parte, com Morschel, por duas vezes, Miguel Tavares e Diogo Nascimento, no mesmo lance, a ficarem perto do golo.

O vizelense Morschel voltou a ficar perto do golo no início da segunda parte, aos 54 minutos, mas a expulsão do central Jota fez «arrefecer' o ímpeto dos locais e aumentou a confiança dos forasteiros, mais perto de quebrar as quatro derrotas consecutivas.

A Oliveirense ainda teve algumas chances de golo, mas o guarda-redes espanhol Morro levou a melhor e segurou o empate, que satisfaz mais os forasteiros do que os locais.

Na tabela, o Vizela está no 10.º lugar, agora com 13 pontos, enquanto a Oliveirense permanece destacada no último lugar, com seis pontos, a quatro do Mafra, que é a primeira equipa fora da zona de despromoção direta.