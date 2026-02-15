II Liga: Nuno Silva de saída do comando técnico do Vizela
Treinador esteve três meses ao comando da equipa
O Vizela anunciou, este domingo, que está a negociar a rescisão de contrato com o treinador Nuno Silva. O técnico português, recorde-se, chegou ao comando da equipa há, precisamente, três meses quando assinou a 15 de dezembro.
«O FC Vizela informa que iniciou negociações com o treinador Nuno Silva para a cessação do contrato de trabalho desportivo que vigorava desde meados de dezembro.», anunciou em comunicado.
Nuno Silva deixa o Vizela depois da derrota por 3-0 frente ao Marítimo. No total dos três meses, somou uma vitória, três empates e quatro derrotas. Atualmente, o conjunto vizelense ocupa o nono lugar da II Liga com 29 pontos.
ℹ️ 𝗡𝘂𝗻𝗼 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗮 𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗶́𝗱𝗮 𝗱𝗼 𝗙𝗖 𝗩𝗶𝘇𝗲𝗹𝗮— FCVizela (@FCVizelaOficial) February 15, 2026
