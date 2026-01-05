O Torreense foi ao reduto do Vizela vencer pela margem mínima e terminar com uma série de seis derrotas consecutivas na II Liga.

Com um primeiro tempo sem golos, a formação visitante teve um ligeiro ascendente em termos de oportunidades e posse de bola, mas apenas conseguiu fazer diferenças já nos minutos finais da segunda parte. Drammeh tinha entrado aos 69 minutos e pouco depois acabou por fazer o gosto ao pé.

No meio dos centrais, o avançado conseguiu ficar com a bola e responder da melhor forma ao passe do guarda-redes, Lucas Paes, finalizando de forma rasteira para o fundo da baliza.

Esta vitória é a primeira em sete jogos para o conjunto de Torres Vedras, que ocupa a oitava posição da prova (23 pontos) e está agora mais perto dos lugares cimeiros da tabela, ainda que apenas o Académico de Viseu tenha os mesmos 17 jogos realizados na II Liga.

Já o Vizela é quinto classificado, com 24 pontos e apenas duas vitórias nos últimos dez jogos.