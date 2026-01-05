II Liga: Torreense regressa às vitórias com golo solitário em Vizela
Drammeh termina com série de seis derrotas consecutivas da equipa de Torres Vedras na competição
O Torreense foi ao reduto do Vizela vencer pela margem mínima e terminar com uma série de seis derrotas consecutivas na II Liga.
Com um primeiro tempo sem golos, a formação visitante teve um ligeiro ascendente em termos de oportunidades e posse de bola, mas apenas conseguiu fazer diferenças já nos minutos finais da segunda parte. Drammeh tinha entrado aos 69 minutos e pouco depois acabou por fazer o gosto ao pé.
No meio dos centrais, o avançado conseguiu ficar com a bola e responder da melhor forma ao passe do guarda-redes, Lucas Paes, finalizando de forma rasteira para o fundo da baliza.
Lucas Paes ➡️ Musa Drammeh 🤯#sporttvportugal #LIGAnasporttv #ligaportugalmeusuper #vizela #torreense #bwinlp pic.twitter.com/c2gheXf2dh— sport tv (@sporttvportugal) January 5, 2026
Esta vitória é a primeira em sete jogos para o conjunto de Torres Vedras, que ocupa a oitava posição da prova (23 pontos) e está agora mais perto dos lugares cimeiros da tabela, ainda que apenas o Académico de Viseu tenha os mesmos 17 jogos realizados na II Liga.
Já o Vizela é quinto classificado, com 24 pontos e apenas duas vitórias nos últimos dez jogos.