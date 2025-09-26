II Liga
Há 1h e 3min
II Liga: Vizela bate Leixões e sobe à liderança à condição
Minhotos venceram (2-0) com golos de Damien Loppy e Moha Moukhliss
TR
Minhotos venceram (2-0) com golos de Damien Loppy e Moha Moukhliss
TR
A sexta jornada da II Liga arrancou esta sexta-feira e já com «assalto» à liderança da tabela, mesmo que à condição. O Vizela recebeu e venceu o Leixões por 2-0, com os dois golos a estarem reservados para o segundo tempo.
Damien Loppy, avançado francês, saltou do banco e fez o primeiro da partida aos 71 minutos. Moha Moukhliss, médio espanhol, sentenciou a partida já nos instantes finais (89m).
Com este triunfo, o Vizela ultrapassa o Sporting B e é, à condição, líder da II Liga com 14 pontos. O Leixões, por sua vez, mantém-se para já na sétima posição, com sete pontos conquistados.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS