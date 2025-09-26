A sexta jornada da II Liga arrancou esta sexta-feira e já com «assalto» à liderança da tabela, mesmo que à condição. O Vizela recebeu e venceu o Leixões por 2-0, com os dois golos a estarem reservados para o segundo tempo.

Damien Loppy, avançado francês, saltou do banco e fez o primeiro da partida aos 71 minutos. Moha Moukhliss, médio espanhol, sentenciou a partida já nos instantes finais (89m).

Com este triunfo, o Vizela ultrapassa o Sporting B e é, à condição, líder da II Liga com 14 pontos. O Leixões, por sua vez, mantém-se para já na sétima posição, com sete pontos conquistados. 

 

