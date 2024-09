O Vizela bateu o Mafra no último jogo da sétima jornada da II Liga, por 3-0, em casa.

Milovanovic deixou a formação da casa a vencer aos 23 minutos de jogo, após um belo trabalho individual de Diogo Nascimento. A bola sobrou para o sérvio e este atirou a contar.

Já no decorrer da segunda parte, um bis de Obah (56m e 68m) garantiu um triunfo robusto aos vizelenses. O jovem avançado nigeriano, de 20 anos, marca o terceiro golo em seis jogos na primeira época na equipa principal.

Com esta vitória, o Vizela subiu ao quinto lugar com nove pontos, a apenas um de Tondela e Académico de Viseu que estão de olho no lugar de playoff de promoção à Liga. Já o Mafra é o 14.º classificado, com cinco pontos.

Na próxima jornada, o Vizela desloca-se até ao reduto do Feirense, enquanto que o Mafra recebe o Alverca.