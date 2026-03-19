A SAD do Vizela notificou, esta quinta-feira, que os salários em atraso já foram regularizados.

«Neste momento, o plantel já tem os salários em dia. Este atraso deveu-se ao não recebimento da verba relativa ao mecanismo de solidariedade», revelou a SAD.

Para além do Vizela, outros 32 clubes confirmaram ter regularizado os salários em atraso relativos aos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, de acordo com a Liga Portugal de Futebol Profissional.

O Vizela ocupa o quarto lugar da II Liga, com 41 pontos, a um do Torreense (3.º).